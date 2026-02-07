  • Спортс
2

Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, решение очень рано переключиться на болид 2026 года окупится»

В «Альпин» надеются на прогресс в сезоне-2026.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен признал, что прошлый сезон получился для команды неприятным.

В «Альпин» очень рано бросили работу над прошлогодней машиной и сосредоточились на подготовке к сезону-2026. Из-за чего «Альпин» закончила прошлый чемпионат на последнем месте в Кубке конструкторов.

«Мы знали, что решение очень рано переключиться [на работу над машиной 2026 года] будет трудным, но на деле получилось так, что «Альпин» пришлось еще тяжелее.

Мы как могли отслеживали обновлениях, которые готовили конкуренты, и понимали, что наша команда оказалась внизу из-за раннего переключения на работу над новой машиной, в то время как многие конкуренты сделали это позже и продолжали привозить новинки.

Так что мы не питали никаких иллюзий относительно положения команды в прошлом сезоне и причин, по которым это случилось. Да, прошлый сезон получился болезненным, но я надеюсь, что это решение окупится», – рассказал Нильсен.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Стив Нильсен
logoФормула-1
logoАльпин
Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, решение очень рано переключиться на болид 2026 года окупится. Ну пожааалуйста 🥲»
Рекомендуем