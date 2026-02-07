Оскар Пиастри: «Не думаю, что отсутствие у «Макларена» статуса заводской команды можно считать недостатком»
Пилот «Макларена» не согласился с тем, что отсутствие статуса заводской команды можно считать минусом при смене моторного регламента в 2026-м.
«У заводской команды есть определенные преимущества – особенно сейчас, если учитывать, что при развитии болида вновь уделяется много внимания силовой установке.
У нас очень тесные и выгодные отношения с «Мерседесом». Все проблемы, которые возникли у нас на тестах [в Барселоне], не были связаны с тем, что мы не заводская команда.
Не думаю, что это можно считать недостатком. Возможно, мы немного отстаем, ведь у «Мерседеса» были годы, чтобы внедрить все в болид – но мы тоже уже давно этим занимаемся.
Все больше сводится к тому, кто смог извлечь больше выгоды из аэродинамических тестов за последние 12 месяцев и кто лучше организовал весь процесс работы над машиной.
Именно это впечатляет больше всего в случае с «Мерседесом»: каждый день им удавалось проезжать больше 150 кругов – и пока это самое поразительное», – сказал Пиастри.
