  • Оскар Пиастри: «Не думаю, что отсутствие у «Макларена» статуса заводской команды можно считать недостатком»
Оскар Пиастри: «Не думаю, что отсутствие у «Макларена» статуса заводской команды можно считать недостатком»

Пиастри оценил разницу между «Маклареном» и «Мерседесом».

Пилот «Макларена» не согласился с тем, что отсутствие статуса заводской команды можно считать минусом при смене моторного регламента в 2026-м.

«У заводской команды есть определенные преимущества – особенно сейчас, если учитывать, что при развитии болида вновь уделяется много внимания силовой установке.

У нас очень тесные и выгодные отношения с «Мерседесом». Все проблемы, которые возникли у нас на тестах [в Барселоне], не были связаны с тем, что мы не заводская команда.

Не думаю, что это можно считать недостатком. Возможно, мы немного отстаем, ведь у «Мерседеса» были годы, чтобы внедрить все в болид – но мы тоже уже давно этим занимаемся.

Все больше сводится к тому, кто смог извлечь больше выгоды из аэродинамических тестов за последние 12 месяцев и кто лучше организовал весь процесс работы над машиной.

Именно это впечатляет больше всего в случае с «Мерседесом»: каждый день им удавалось проезжать больше 150 кругов – и пока это самое поразительное», – сказал Пиастри.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Заводская команда - нет.
Моторист - да
Я считал что при наличии Мерседеса на решетке шансов у Макларена нет.
Я ошибался. Но мысль мне по-прежнему не даёт покоя...
Ответ Volodya_A
Заводская команда - нет. Моторист - да Я считал что при наличии Мерседеса на решетке шансов у Макларена нет. Я ошибался. Но мысль мне по-прежнему не даёт покоя...
Ну, времена клиентских команд ушли в прошлое. Тогда реально клиенты получали другие спецификации двигателей, чем заводская команда, на один, а то и на два порядка. Сейчас жёсткий регламент не позволяет так манипулировать и обязывает каждого моториста поддерживать несколько команд кряду.
Вот честно не знаю чем именно так выгоднее быть заводской командой , ведь разница в подаче шасси для болида и его философии чаще мотивировано взглядами на аэродинамику , а компоновка для шасси обычно у разных команд плюс минус одинаковая с учетом огромных ограничений да и тонкости заранее озвучиваются для построения шасси ведь как уже видно многим поставщикам хочется чтоб больше коллективов использовало их двигатели и к примеру если они не быстрейшие (как было в недавнее время в Феррари ) то они помогают другими путями как в случае сотрудничества с Хаас
Статус заводской команды в текущем регламенте дает все. Мерсы знают в каком направлении будут развивать двигло и все это вместе со всей философией болида, своего конечно же. Это даст огромное преимущество в первые годы особенно.
Рекомендуем