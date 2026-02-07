Серхио Перес: «Любой, кто разбирается в «Ф-1», понимает, что «Кадиллак» – долгосрочный проект»

Перес уверен в успешном будущем «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака » поделился мнением о предстоящем дебюте американской команды в «Ф-1».

«Я провел в «Формуле-1» 14 лет и очень многому научился. Новая команда – лучший способ передать опыт. «Кадиллак» принял меня с распростертыми объятиями. С первого дня мне дали понять, что меня искренне хотели видеть частью этого проекта. Пилоту всегда важно чувствовать себя частью команды.

Любой, кто разбирается в «Формуле-1», понимает, что это долгосрочный проект. Нельзя забывать, что команды «Ф-1» – это крупные организации, которые годами соревнуются на высочайшем уровне. Для нас это явно нечто совершенно новое.

Думаю, поначалу будет непросто, но я вполне уверен, что мы быстро сможем добиться прогресса. Когда мы приступили к тестам, то обнаружили множество областей, в которых можем что-то улучшить. Теперь мы усердно работаем, чтобы как можно лучше подготовиться к тестам в Бахрейне», – сказал Перес .

