Оскар Пиастри: «Болиды «Ф-1» будут оставаться невероятно быстрыми»

Пиастри спокоен за зрелищность гонок на новых болидах.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился ожиданиями от предстоящего сезоне, в котором команды будут использовать болиды новой конструкции.

«Не думаю, что «Формула-1» может потерять свою идентичность. Просто есть некоторые вещи, к которым нужно привыкнуть.

Однако если говорить об опасениях, которые были у нас до того момента, как болиды выехали на трассу, то можно сказать, что значительная их часть уже развеялась. Хотя это и не значит, что некоторые вещи нельзя было бы улучшить.

Не знаю, как гонки будут выглядеть со стороны – вероятно, ситуация будет как-то меняться от трассы к трассе по мере того, как мы будем привыкать к особенностям работы новых двигателей. Однако болиды будут все равно оставаться невероятно быстрыми. И сидя на трибунах и наблюдая за гонками со стороны зрители по-прежнему будут находиться под сильным впечатлением. Какие-то вещи изменятся, но гонки «Ф-1» будут оставаться быстрейшими в мире», – рассказал Пиастри.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу

