  • Маттиа Бинотто: «Ауди понадобится несколько лет, чтобы получить шанс на победу. Ставим цель на сезон-2030»
19

Маттиа Бинотто: «Ауди понадобится несколько лет, чтобы получить шанс на победу. Ставим цель на сезон-2030»

Бинотто обозначил для «Ауди» сроки борьбы за титул.

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал о том, что команда ставит перед собой цель начать претендовать на победы в гонках и бороться за титул к 2030 году.

«Мы пришли в «Формулу-1» с определенными амбициями. «Ауди» хочет побеждать, а для этого нужно самостоятельно разрабатывать двигатель. Моторы строят в Германии, в то время как шасси производится в Швейцарии.

Подобное разделение сейчас – это норма для «Формулы-1». Практически все команды работают в разных локациях, за исключением «Феррари». Например, в «Мерседесе» шасси строят в Брэкли, а двигатель в Бриксуорте.

И «Ауди» нужно быть осторожными с ожиданиями. Поскольку хотя у «Ауди» и есть долгие и успешные традиции выступлений в гонках, «Формула-1» все равно остается вершиной автоспорта. Разница с гонками в Ле-Мане радикальная. Есть автоспортивные гиганты, которые выступают в «Ф-1» уже много лет, мы же находимся на том этапе, когда сотрудники «Ауди» еще должны сработаться друг с другом и заниматься новыми для себя делами.

Например, многие инженеры из тех, кто сейчас работает с двигателем «Ауди», раньше не имели такого опыта. Даже инженеры, которые занимаются разработкой шасси, привыкли работать с [людьми из] «Феррари», а теперь им нужно привыкать работать с другими людьми.

Так что «Ауди» понадобится несколько лет, чтобы получить шанс на победу. Мы поставили перед собой цель на сезон-2030. Вообще любая команда, которая выдавала цикл побед, изначально шла к этому несколько лет. Когда я сам был в «Феррари», то Жан Тодт пришел в команду в 1993 году, а побеждать мы стали только в 2000-м. То же и с «Мерседесом» – команда доминировала с 2014 года, но им пришлось потрудиться 4-5 лет.

Так что на это нужно время. И даже те ресурсы, что сейчас есть у «Ауди», невозможно сравнить с возможностями, скажем, «Феррари». Мы построим новую базу, но на этой уйдет минимум четыре года – нам нужно больше места, больше инженеров, у «Ауди» нет симулятора такого уровня, как у ведущих команд. Так что нужно набраться терпения», – рассказал Бинотто.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
19 комментариев
походу ведро получилось нормальное
Бред, это не Кадилак который с чистого листа начала. Задолго до Ауди (официального) статуса уже костяк собирался и оптимизировался. Вот РБР-Форд тоже делают свой двигатель, как и Ауди, но вряд ли они там сидят и думают, как бы хотя бы выиграть пару гонок/ претендовать на титул к 2030му? У Ауди и спецы неплохие, и самое главное есть ресурсы которых не было в Заубере.
Забуер это нищая команда, до прихода Ауди самая бедная в Ф1 с самой устаревшей базой, даже Вильямс уже к тому времени инвесторов нашел, а Заубер нет, мб Хаас где то рядом, но они пользуются ресурсами Феррари. Строл тоже купил Форс Индию, посмотри, сколько он вложил для победы, там целый завод строили несколько лет, а воз все там же. Когда у топовых команд все эти ресурсы уже давно есть, как и специалисты умеющие работать с этими ресурсами.
Ну Ауди сколько лет назад Заубер купила? 2 года? Ну и Ауди имеет опыт выступления в гоночных сериях, не Ф1 конечно, но база есть же по логике. Так что какая-то «база» для основы есть, мб не самая современная как у Астонов, но как у Астонов наверное сейчас ни у кого нет)). Мб у них и труба есть хорошая, где бы узнать эту инфу, что у них по инфраструктуре сейчас для команды ф1? Или Ауди по сути ток движок пилит, а все остальное на старой базе Заубера?…
Росс Браун наверняка, не согласен с таким утверждением
Да и Бриаторе. Став руководителем Рено в 2001 (первый год со старым названием команда провела), в 2003 уже выиграли первую гонку.
Новиопы от Ф1 это конечно те еще кадры. Просто ноль знаний истории Ф1. Посмотри в какие команды Ф1 Росс Браун приходил и сколько времени он их вел к победам и при каких условиях. Но наверное ты думаешь, что он в Тойоте за 1 сезон самовоз построил сам лично, да? Браун ГП который?
Интересно, как быстро Ауди поймут, что в качестве руководителя Маттео "Мы не боремся за чемпионство" Бинотто - этот не тот, кто приведет команду к вершине
Биннотто как раз приводил команду к вершине и не раз, но современные "болельщики" Феррари этого даже не понимают, что это человек буквально кровь команды Феррари на протяжении 30 лет включая эру Шумахера. Один из тех кто создавал чемпионские болиды для Михаеля и их сердце - двигатели. Но шалемамки мимикрирующие под "болельщиков" Феррари никак не могут простить Бинотто, что Леклера не облизывал, а давал равные шансы с Сайнцом - который то в целом почти монегаску и не уступал, а частенько и превосходил.
Так в том то и дело, что Бинотто не руководитель. Он хорош на своём месте, как инженер, кто спорит то?
Настелил конечно соломки
