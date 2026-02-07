Маттиа Бинотто: «Ауди понадобится несколько лет, чтобы получить шанс на победу. Ставим цель на сезон-2030»

Бинотто обозначил для «Ауди» сроки борьбы за титул.

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал о том, что команда ставит перед собой цель начать претендовать на победы в гонках и бороться за титул к 2030 году.

«Мы пришли в «Формулу-1» с определенными амбициями. «Ауди» хочет побеждать, а для этого нужно самостоятельно разрабатывать двигатель. Моторы строят в Германии, в то время как шасси производится в Швейцарии.

Подобное разделение сейчас – это норма для «Формулы-1». Практически все команды работают в разных локациях, за исключением «Феррари». Например, в «Мерседесе » шасси строят в Брэкли, а двигатель в Бриксуорте.

И «Ауди» нужно быть осторожными с ожиданиями. Поскольку хотя у «Ауди» и есть долгие и успешные традиции выступлений в гонках, «Формула-1 » все равно остается вершиной автоспорта. Разница с гонками в Ле-Мане радикальная. Есть автоспортивные гиганты, которые выступают в «Ф-1» уже много лет, мы же находимся на том этапе, когда сотрудники «Ауди» еще должны сработаться друг с другом и заниматься новыми для себя делами.

Например, многие инженеры из тех, кто сейчас работает с двигателем «Ауди», раньше не имели такого опыта. Даже инженеры, которые занимаются разработкой шасси, привыкли работать с [людьми из] «Феррари», а теперь им нужно привыкать работать с другими людьми.

Так что «Ауди» понадобится несколько лет, чтобы получить шанс на победу. Мы поставили перед собой цель на сезон-2030. Вообще любая команда, которая выдавала цикл побед, изначально шла к этому несколько лет. Когда я сам был в «Феррари », то Жан Тодт пришел в команду в 1993 году, а побеждать мы стали только в 2000-м. То же и с «Мерседесом» – команда доминировала с 2014 года, но им пришлось потрудиться 4-5 лет.

Так что на это нужно время. И даже те ресурсы, что сейчас есть у «Ауди», невозможно сравнить с возможностями, скажем, «Феррари». Мы построим новую базу, но на этой уйдет минимум четыре года – нам нужно больше места, больше инженеров, у «Ауди» нет симулятора такого уровня, как у ведущих команд. Так что нужно набраться терпения», – рассказал Бинотто.

