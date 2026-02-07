Ландо Норрис о новых болидах: «Старты станут намного сложнее»

Норрис ждет усложнения старта гонок на новых болидах.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис считает, что старты гонок в новом сезоне станут сложнее для участников – главным образом из-за необходимости тратить электрический заряд батареи.

В новых двигателях баланс мощности заметно сместился в сторону электрической батареи.

«Старты станут намного сложнее. Ведь теперь есть и турбонаддув. Раньше для оптимальной балансировки работы турбонаддува вы использовали батарею, и двигатель на старте отлично срабатывал, используя батарею и ДВС.

Сейчас все стало гораздо сложнее. Потому что как только ты начинаешь использовать батарею в любой ситуации, вы в итоге тратите очень много энергии, которой потом может не хватить на дистанции всего круга.

То есть ты можешь даже лучше провести старт, но в некоторых местах, вроде трассы в Мексике, в итоге батарея может разрядиться еще до того, как ты доедете до первого поворота.

Так что некоторые осложнения будут. Хотя понятно, что сейчас работать с этим сложнее, главным образом потому что турбина пока не настроена оптимальный образом, а заряда батареи может не хватать для того, чтобы компенсировать временные потери мощности», – рассказал Норрис.

