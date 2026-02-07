Шарль Леклер: «С новым регламентом пилотам придется заново осваивать большинство программ»
Леклер оценил новые правила «Ф-1».
Пилот «Феррари» поделился мнением о новом регламенте после опыта на предсезонных тестах в Барселоне.
«Думаю, это одно из крупнейших изменений в истории «Ф-1», что интригует. С тех пор как я присоединился к «Ф-1», была только одна большая смена технического регламента – в 2022-м, но она не сравнится с нынешней.
Нам, по сути, придется заново осваивать большинство программ. Нужно намного лучше разобраться в системе, чтобы выжать из нее максимум. Также здесь на очень, очень многое влияет сам пилот – важно то, как мы пилотируем, как мы контролируем ход гонки. Это станет серьезным вызовом. И это захватывающе», – сказал Леклер.
Расклады в «Ф-1» после первых тестов: Ферстаппен больше не лидер, у команд новый фаворит!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем