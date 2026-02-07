  • Спортс
  • Андреа Стелла: «Команды показали высокий уровень подготовки перед дебютом нового поколения болидов»
0

Андреа Стелла: «Команды показали высокий уровень подготовки перед дебютом нового поколения болидов»

В «Макларене» высказались об итогах тестов в Барселоне.

Руководитель «Макларена» рассказал, что тесты в Барселоне помогли командам избавиться от большинства страхов в преддверии следующего сезона.

«В целом, думаю, команды показали высокий уровень подготовки перед дебютом нового поколения болидов. Те, кто боялись повторения случившегося 12 лет назад, когда дебютировали гибридные силовые установки, увидели, как быстро исчезли их опасения.

Если говорить о двигателях, то мы увидели, что даже те, кто впервые проверил свой мотор на трассе, смогли набрать хороший километраж. Проблемы с надежностью, которые возникали на трассе, по крайней мере если говорить о нас, были связаны со сложностью самого болида 2026 года», – сказал Стелла.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Рекомендуем