Оскар Пиастри представил шлем для сезона-2026
Пиастри показал новый шлем.
Пилот «Макларена» поделился изображениями нового шлема, в котором будет выступать в следующем сезоне.
Фото: соцсети Оскара Пиастри
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Оскара Пиастри
2 комментария
Южный крест.. прикольно
А в чём отличие от прошлогоднего?помоему всё тоже самое
