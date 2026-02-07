Тото Вольфф о новых болидах «Ф-1»: «Не вижу никаких недостатков»
Вольфф заявил, что не видит недостатков у новых болидов «Ф-1».
Руководитель «Мерседеса» признался, что ему нравятся новые болиды «Формулы-1».
«Я не вижу никаких недостатков. Я не преувеличиваю и не пытаюсь выставить все лучше, чем есть на самом деле. Думаю, эти машины потрясающие.
Помимо того, что у нас теперь быстрейшие машины и лучшие пилоты, появится новое измерение в виде умного подхода к пилотажу и тактики, которые легко поймет каждый в «Ф-1».
Пока что я не заметил никаких недостатков. Я бы не стал врать и преувеличивать. По-моему, пока все соответствует требованиям «Ф-1», – поделился Вольфф.
Тото Вольфф: «Мне нравятся новые машины. Они снова выглядят как болиды «Формулы-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем