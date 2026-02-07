  • Спортс
Калле Рованпера об уходе из WRC: «Хочу участвовать в «формулах» сейчас, когда у меня есть настоящий шанс добиться успеха»

Рованпера объяснил переход в «формулы».

Двукратный чемпион WRC Калле Рованпера прокомментировал решение покинуть ралли ради участия в «формульных» гонках.

В следующем сезоне финн будет выступать в японской «Супер-Формуле».

«Последние несколько лет я пробовал кольцевые гонки – и стало ясно, что это очень интересно, поскольку для меня это нечто совершенно новое. Если говорить о тех же машинах GT, то мне нужно освоить новые навыки, необходимо применить другой подход – не как в WRC, где я уже знаю, что делать.

Чтобы попасть в первую четверку или пятерку необходим высокий уровень, но я знаю, какие, скажем так, шаги мне нужно сделать. Я уже несколько лет этим занимаюсь. Заняться чем-то незнакомым, улучшить навыки, научиться чему-то совершенно новому, чего ты никогда не пробовал, – мне это очень интересно. Я знал, что хочу сильнее во все это погрузиться.

Когда в «Тойоте» поняли, что мои намерения серьезны, что я готов на все и серьезно отношусь к этому вопросу, то заинтересовались этим делом. Очевидно, главные благодарности адресованы им. Они создали масштабную программу – это стоило больших усилий. Но они все понимали еще в прошлом году, когда мы начали обсуждать следующие шаги. Я был уверен: если у меня появится шанс – то я им воспользуюсь.

Думаю, сейчас подходящее время, если думать о переходе [в другую категорию], поскольку я все еще молод. Очевидно, не так, как другие участники молодежных «формул», но я все еще вполне молодой, и у нас есть возможность четко выстроить программу. Поэтому в «Тойоте» пошли на этот шаг и поверили в эту затею, как и я.

Для меня это был ясный и простой выбор. Если я и собираюсь этим заняться, то нужно действовать сейчас, поскольку я хочу сделать все грамотно. Хочу, чтобы у меня был реальный шанс показать хорошие результаты и открыть двери к новым путям.

Я не хотел ничего упускать. И не хочу заниматься этим, когда мне будет 30 или около того – как было в случае с другими пилотами. Я хочу заняться этим сейчас, когда у меня есть настоящий шанс добиться успеха», – сказал Рованпера.

Калле Рованпера досрочно завершил тесты в «Супер-Формуле» из-за проявившейся болезни
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoКалле Рованпера
чемпионат мира по ралли
Тойота WRC
Супер-Формула
logoТойота
