Хуан-Пабло Монтойя: «Ред Булл» беспокоит не надежность мотора, а электроника»

Монтойя рассказал о проблемах «Ред Булл» перед сезоном-2026.

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя заявил, что хорошие результаты мотора «Ред Булл» на предсезонных тестах в Барселоне нельзя считать свидетельством успеха. По его словам, у новой силовой установки все еще есть весомые проблемы.

«Могу поделиться с вами небольшой деталью. Я знаю, что двигатель «Ред Булл» уже показал ожидаемую командой надежность и мощность. Сейчас их беспокоит не надежность мотора, а электроника – и она до сих пор волнует команду.

У них нет… управляемости, плавности в работе двигателя, плавной передачи энергии. Вся эта интеграция – новая. У многих инженеров есть опыт, и они понимали, что при установке мотора возникнут неполадки. Энергия передается не лучшим образом – с этим будут проблемы. В этом плане у «Ред Булл» будут трудности», – сказал Монтойя.

