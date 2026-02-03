18

Карун Чандок: «Для меня Расселл фаворит в борьбе за титул»

Чандок вновь назвал Расселла фаворитом сезона.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок согласился с заявлением, что Джордж Расселл может считаться одним из главных фаворитов 2026 года.

По мнению Чандока, с учетом перехода на новый технический регламент на стороне Расселла имеется преимущество выступления за заводскую команду.

«Считаю ли я Расселла фаворитом сезона? Да, считаю. Потому что в условиях столь масштабных изменений регламента гонщику [для достижения успеха] важно выступать за команду, у которой есть мощный двигатель и отличное шасси, которые хорошо интегрированы друг с другом. Это ключевой фактор успеха.

Две команды, у которых это есть – «Мерседес» и «Феррари». Да, то же касается «Ред Булл» и «Ауди», но и «Ред Булл», и «Ауди» сейчас новички в деле производства двигателей для «Ф-1». Так что я думаю, что им нужно дать какое-то время [прежде чем причислять к числу фаворитов].

В то же время «Мерседес» и «Феррари», учитывая наличия интегрированной структуры, в начале нового цикла регламента могут получить преимущество. Так что для меня Джордж Расселл фаворит. К тому он и в прошлом сезоне, на мой взгляд, был вторым лучшим гонщиком пелотона после Макса Ферстаппена. Он потрясающе провел прошлый сезон. И я думаю, что он готов претендовать на титул, если машина окажется достаточно быстрой. Думаю, он готов стать чемпионом», – рассказал Чандок.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Чисто теоретически он прав, но что будет на практике? У Макларена точно такой-же двигатель, а в работе с аэродинамикой они последние годы сильно превосходят Мерседес, поэтому даже при отставании в начале сезона они могут сильно прибавить и создать конкуренцию. Ред Булл тоже хорош в улучшении болида по ходу сезона плюс у них есть свой двигатель, который если и уступает Мерседесу, то некритично. Плюс две команды от которых не знаешь, что ждать. Это Феррари и АМ. Тут возможно всё, от успеха до провала, но думаю, что они всё-таки будут конкурентоспособными. Так что кандидатура Рассела уже не кажется такой однозначной, тем более, что его напарник набрался опыта и не планирует вторикелить.
Вы логично рассуждаете, но многие (если не все) хорошо помнят 14 год и его долгосрочные последствия, и это накладывает некоторый отпечаток на ожидания.
Там тоже есть ньюансы. Мерседес сделали классные движки, а Рено провалилось, но доминация Мерседесов произошла не только из-за этого. Все клиенты Мерседеса проигрывали ему в скорости до нового регламента, а сейчас Макларен намного превосходил их в скорости. Несмотря на неудачный движок Ред Булл смог остаться на вершине за счёт аэродинамики, а сейчас их двигатель вполне конкурентен. Конечно более реальную картину мы увидим после Бахрейна, но сейчас позиции конкурентов Мерседеса намного прочнее, чем были в 2014. А если учесть, что они последние годы лучше работают на дистанции чемпионата, то перспективы Мерседеса не такие и радужные. Нас ждёт интересный чемпионат с непредсказуемыми результатами.
Макларен в этом году не участвует, я так понимаю?
Чувак назвал 2 команды, которые гипотетически могут иметь преимущество из-за нового регламента, а потом безапеляционно называет Рассела фаворитом. То есть про "фур" либо хорошо, либо вот так )))
Да что же вы все Рассела уже в чемпионы записали!
Вилами по воде всё
Вот почему-то кажется, что всё будет вовсе не так, как "кажется"
Вы бы ещё мнение тракториста узнали
Если бы Чандхок перешел в Мерседес, он бы тоже стал фаворитом
