Карун Чандок: «Для меня Расселл фаворит в борьбе за титул»

Чандок вновь назвал Расселла фаворитом сезона.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок согласился с заявлением, что Джордж Расселл может считаться одним из главных фаворитов 2026 года.

По мнению Чандока, с учетом перехода на новый технический регламент на стороне Расселла имеется преимущество выступления за заводскую команду.

«Считаю ли я Расселла фаворитом сезона? Да, считаю. Потому что в условиях столь масштабных изменений регламента гонщику [для достижения успеха] важно выступать за команду, у которой есть мощный двигатель и отличное шасси, которые хорошо интегрированы друг с другом. Это ключевой фактор успеха.

Две команды, у которых это есть – «Мерседес » и «Феррари». Да, то же касается «Ред Булл» и «Ауди», но и «Ред Булл », и «Ауди» сейчас новички в деле производства двигателей для «Ф-1». Так что я думаю, что им нужно дать какое-то время [прежде чем причислять к числу фаворитов].

В то же время «Мерседес» и «Феррари», учитывая наличия интегрированной структуры, в начале нового цикла регламента могут получить преимущество. Так что для меня Джордж Расселл фаворит. К тому он и в прошлом сезоне, на мой взгляд, был вторым лучшим гонщиком пелотона после Макса Ферстаппена . Он потрясающе провел прошлый сезон. И я думаю, что он готов претендовать на титул, если машина окажется достаточно быстрой. Думаю, он готов стать чемпионом», – рассказал Чандок.

