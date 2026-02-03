Британский банк Barclays стал официальным партнером «Уильямса» – при этом Santander из списка спонсоров исчез
Банк Barclays – новый партнер «Уильямса».
Команда «Уильямс» объявила о заключении партнерского соглашения с британским банком Barclays. В рамках соглашения логотипы банка появятся на ливрее болида и всей официальной атрибутике «Уильямса».
При этом испанский банк Santander, который начал сотрудничать с «Уильямсом» с прошлого года после перехода Карлоса Сайнса, из списка официальных спонсоров команды исчез.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Могут к Алонсо переметнуться, к Астону сейчас будет приковано особое внимание, учитывая Ньюи.
