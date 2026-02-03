Андреа Кими Антонелли: «Ожидали, что у «Ред Булл» будет больше проблем»

Результаты «Ред Булл» на тестах удивили Антонелли.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли признал, что в команде не ждали столь уверенного выступления «Ред Булл » на первых предсезонных тестах в Барселоне.

Антонелли отметил, что с учетом первого опыта «Ред Булл» по созданию собственного двигателя, от них ждали больше поломок болида.

«С учетом всего увиденного на первых тестах, а также зная о том, как рано началась подготовка к сезону, я назову «Ред Булл». И главным образом я говорю о том, как они работали со своим новым двигателем. Ведь это первый двигатель, который они сами построили, «Ред Булл» только с этого года стал заводской командой.

По ходу тестов им удалось преодолеть очень большое расстояние, много кругов. Да и «Рейсинг Буллз» смотрелись очень стабильно. Мы ожидали, что у них будет больше проблем. Но в «Ред Булл» и правда поработали фантастическим образом.

В «Феррари» тоже очень хорошо выступили на тестах, особенно с точки зрения надежности болида. Они преодолели очень большое расстояние. У «Макларена» проблем было немного больше, но аэродинамически их машина выглядит неплохо», – рассказал Антонелли.

