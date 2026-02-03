Джеймс Воулз: «Получим от «Мерседеса» много данных о работе двигателя и коробки передач. Что позволит «Уильямсу» лучше подготовиться к тестам в Бахрейне»

Воулз уверен в готовности «Уильямса» ко вторым тестам.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз считает, что команде удастся отыграть отставание от конкурентов, возникшее из-за необходимости пропустить первые предсезонные тесты, которые прошли в Барселоне.

По словам Воулза, «Уильямсу» должно помочь то, что тесты очень хорошо прошли для «Мерседеса», который поставляет команде двигатели и коробки передач. Что позволит «Уильямсу» получить много данных.

«Конечно, я бы предпочел, чтобы мы отработали на тестах в Барселоне. И нашей целью было участие в тестах, мы изначально намеревались там быть. Но не смогли этого добиться.

Тем не менее, помимо прочего, нам очень повезло с тем, что на тестах «Мерседес» провел на трассе очень много времени. И мы получим огромное количество информации о работе как двигателя, так и коробки передач, что позволит нам лучше подготовиться к тестам в Бахрейне.

И я не верю, что с учетом предстоящих шести дней тестов в Бахрейне «Уильямс» подойдет к старту сезона в положении отстающего. Частично благодаря тому, что мы знаем о высокой надежности работы двигателя и коробки передач. Частично из-за хорошо проведенных на базе виртуальных тестов, которые позволили выявить большое количество демонов, прятавшихся в новой машине.

При всем при этом нам многого не хватает. Это и знания пилотов о том, как машина ведет себя на трассе. И корреляция данных с трассы о работе аэродинамики, и так далее. Так что да, потери у нас есть. Но впереди еще шесть дней тестов, наши пилоты безостановочно работают на симуляторе, в который мы тоже вложились, и который является одним из лучших в «Ф-1». Так что я уверен, что мы сможем отыграть потерянное», – рассказал Воулз.

