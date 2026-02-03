  • Спортс
  Министр спорта ЮАР: «Готовим предложение по проведению Гран-при, от которого «Ф-1» не сможет отказаться»
Министр спорта ЮАР: «Готовим предложение по проведению Гран-при, от которого «Ф-1» не сможет отказаться»

В ЮАР оптимистично оценивают шансы на проведение Гран-при.

Министр спорта ЮАР Гэйтон Маккензи заявил о подготовке заявки на проведение в стране Гран-при «Формулы-1».

В «Ф-1» давно заявляют о желании вернуться на африканский континент, однако ЮАР конкурирует в праве проведения гонки с Марокко и Руандой.

Тем не менее, в правительстве страны уверены, что Гран-при ЮАР вполне может состояться уже в 2028 году.

«В следующем году – определенно нет. Мы недооценили необходимые требования для проведения Гран-при «Формулы-1».

Однако «Формула-1» поддержала нас. И теперь у нас есть команда экспертов, которые готовят предложение по проведению Гран-при, от которого «Формула-1» уже не сможет отказаться», – заявил Маккензи.

"... есть команда экспертов, которые готовят предложение по проведению Гран-при, от которого «Формула-1» уже не сможет отказаться ..." - 1000 бесплатных вувузел в паддок?
проект для поднятия бабла местными чиновниками.
Хотя если гонки будут неплохими, то без разницы, их проблемы
Придержите лошадей!😄
Рекомендуем