Алекс Албон: «Болид «Уильямса» выглядит просто потрясающе»
Албон поделился мнением о новой ливрее «Уильямса».
Пилот «Уильямса» прокомментировал презентацию новой ливреи болида для следующего сезона.
«В первый раз увидеть новую ливрею – такой момент всегда воспринимается по-особенному. FW48 выглядит просто потрясающе. Дизайн и впрямь выделяется: смелый, современный и безошибочно узнаваемый как дизайн «Уильямса».
Не могу дождаться момента, когда фанаты увидят этот болид на трассе», – сказал Албон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
1 комментарий
А едет то как?
