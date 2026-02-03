1

Алекс Албон: «Болид «Уильямса» выглядит просто потрясающе»

Албон поделился мнением о новой ливрее «Уильямса».

Пилот «Уильямса» прокомментировал презентацию новой ливреи болида для следующего сезона.

«В первый раз увидеть новую ливрею – такой момент всегда воспринимается по-особенному. FW48 выглядит просто потрясающе. Дизайн и впрямь выделяется: смелый, современный и безошибочно узнаваемый как дизайн «Уильямса».

Не могу дождаться момента, когда фанаты увидят этот болид на трассе», – сказал Албон.  

«Уильямс» представил ливрею болида 2026 года
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
