Алекс Албон: «Болид «Уильямса» выглядит просто потрясающе»

Албон поделился мнением о новой ливрее «Уильямса».

Пилот «Уильямса» прокомментировал презентацию новой ливреи болида для следующего сезона.

«В первый раз увидеть новую ливрею – такой момент всегда воспринимается по-особенному. FW48 выглядит просто потрясающе. Дизайн и впрямь выделяется: смелый, современный и безошибочно узнаваемый как дизайн «Уильямса».

Не могу дождаться момента, когда фанаты увидят этот болид на трассе», – сказал Албон .

«Уильямс» представил ливрею болида 2026 года

