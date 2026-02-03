Джеймс Воулз: «То, что уже на первых тестах «Мерседес» провел симуляцию гонки – действительно впечатляет»

Воулз впечатлен готовностью «Мерседеса» к сезону.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз поделился мнением о результатах первых предсезонных тестов, которые прошли в Барселоне.

По словам Воулза, наибольшее впечатление на него произвела команда «Мерседес», которая успела провести полноценную симуляцию гонки и за три дня тестов преодолела наибольшее количество кругов. При этом отметив «Ред Булл» и «Феррари».

«В первую очередь я был сильно впечатлен выступлением «Ред Булл » – особенно это касается работы их силовой установки. То, что они смогли с нуля построить новый двигатель, который при этом оказался настолько надежным, действительно впечатляет. Они отлично поработали.

«Феррари» тоже смотрелась очень стабильно. Возможно, их максимальный темп пока может вызывать вопросы, но с точки зрения стабильности работы болида «Феррари» впечатляюще провела тесты.

Ну и еще у нас есть «Мерседес». Их результаты меня не удивляют, ведь я сам долгое время работал в этой команде. Они очень хороши в умении правильно интерпретировать изменения регламента и построить болид, который сразу будет надежно работать. Но то, что уже на первых тестах «Мерседес » провел симуляцию гонки – вот это действительно впечатляет.

При этом сейчас очень сложно определить расстановку сил в пелотоне. Особенно с учетом того, что болиды, которые мы увидели на тестах, к моменту проведения гонки в Мельбурне будут совсем другими. Что делает старт сезона только интереснее», – рассказал Воулз.

Рейтинг команд «Ф-1» после первых тестов: «Феррари» вернулась, а «Макларен» сдал?