Карлос Сайнс: «Болид «Уильямса» – настоящее подтверждение намерений команды на 2026-й»
Сайнс высказался о новой ливрее «Уильямса».
Пилот «Уильямса» поделился впечатлениями от новой ливреи болида.
«FW48 – это настоящее подтверждение наших намерений на 2026-й. Дизайн отдает дань уважения наследию команды «Уильямс», одновременно воплощая свежий, динамичный облик новой эпохи.
С нетерпением жду, когда начну выступать в гонках с этой ливреей и делиться радостью со всеми фанатами – их поддержка имеет большое значение на этом пути», – сказал Сайнс.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
нафиг ливреи. дизайн покажите)
