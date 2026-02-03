Карлос Сайнс: «Болид «Уильямса» – настоящее подтверждение намерений команды на 2026-й»

Сайнс высказался о новой ливрее «Уильямса».

Пилот «Уильямса» поделился впечатлениями от новой ливреи болида.

«FW48 – это настоящее подтверждение наших намерений на 2026-й. Дизайн отдает дань уважения наследию команды «Уильямс», одновременно воплощая свежий, динамичный облик новой эпохи.

С нетерпением жду, когда начну выступать в гонках с этой ливреей и делиться радостью со всеми фанатами – их поддержка имеет большое значение на этом пути», – сказал Сайнс .

