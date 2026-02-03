Аяо Комацу: «Был готов уйти из «Хааса» в 2023-м. Не мог представить развитие команды при старом подходе»

Комацу рассказал о возможном уходе из «Хааса» в 2023 году.

Руководитель «Хааса » заявил, что был близок к уходу из американской команды в сезоне-2023, когда занимал в коллективе должность главного гоночного инженера.

В тот год командой управлял Гюнтер Штайнер, покинувший «Хаас» перед началом сезона-2024.

«Если быть предельно откровенным, я был готов уйти во время Гран-при Баку 2023 года. Я не мог представить, как мы могли развиваться при том подходе. Люди не разговаривали друг с другом, не было никакой прозрачности и согласованности, никакой открытой дискуссии. Мы не были командой.

Мне казалось, что я изложил все, что думал. Но ничего не произошло. Мне не нравится тратить время. Меня не интересует появление на трассе ради галочки. Если мы не движемся вперед… Я был очень близок к уходу, знаете ли.

Но меня остановило чувство ответственности. Есть люди, которые полагаются на меня, которые рассчитывают, что я смогу изменить всю ситуацию. Поэтому я подумал, что не уйду, пока не завершу все дела, и что это не мой выбор. Так что я не захотел бросить людей, о которых беспокоюсь. Вот почему я не ушел», – поделился Комацу.

