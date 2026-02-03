  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Аяо Комацу: «Был готов уйти из «Хааса» в 2023-м. Не мог представить развитие команды при старом подходе»
4

Аяо Комацу: «Был готов уйти из «Хааса» в 2023-м. Не мог представить развитие команды при старом подходе»

Комацу рассказал о возможном уходе из «Хааса» в 2023 году.

Руководитель «Хааса» заявил, что был близок к уходу из американской команды в сезоне-2023, когда занимал в коллективе должность главного гоночного инженера.

В тот год командой управлял Гюнтер Штайнер, покинувший «Хаас» перед началом сезона-2024.

«Если быть предельно откровенным, я был готов уйти во время Гран-при Баку 2023 года. Я не мог представить, как мы могли развиваться при том подходе. Люди не разговаривали друг с другом, не было никакой прозрачности и согласованности, никакой открытой дискуссии. Мы не были командой.

Мне казалось, что я изложил все, что думал. Но ничего не произошло. Мне не нравится тратить время. Меня не интересует появление на трассе ради галочки. Если мы не движемся вперед… Я был очень близок к уходу, знаете ли.

Но меня остановило чувство ответственности. Есть люди, которые полагаются на меня, которые рассчитывают, что я смогу изменить всю ситуацию. Поэтому я подумал, что не уйду, пока не завершу все дела, и что это не мой выбор. Так что я не захотел бросить людей, о которых беспокоюсь. Вот почему я не ушел», – поделился Комацу.   

Новинки на первых испытаниях «Ф-1»: хитрое антикрыло «Мерседеса» и удивительная машина Ньюи
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoХаас
Аяо Комацу
logoФормула-1
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За то на спортсе Штайнеро восхищались. Хотя было понятно, что это нарцисс-самодур.
Ответ Forever and Ever
За то на спортсе Штайнеро восхищались. Хотя было понятно, что это нарцисс-самодур.
Не зря он с Бинотто корешит))))
Ответ fotonik
Не зря он с Бинотто корешит))))
Это человек Гельмута Марко.
Штайнера действительно слишком долго терпели. Это сильно тормозило Хаас. Интересно посмотреть на работу японца в новых условиях, когда все начинают практически с нуля.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Нико Хюлькенберг: «Выиграть гонку «Формулы-1» – это моя мечта»
сегодня, 19:34
10 вопросов про главных бунтарей в спорте. Как они поменяли правила игры?
сегодня, 19:30Тесты и игры
Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о новом регламенте: «Определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. Как Сайнс»
сегодня, 18:30
Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, решение очень рано переключиться на болид 2026 года окупится»
сегодня, 17:39
Джеймс Воулз о пропуске тестов в Барселоне: «Как и я, гонщики разочарованы сложившейся ситуацией. Симулятор – это не то же самое»
сегодня, 16:44
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Нужно избегать уик-эндов, в которых мы бы выбывали из борьбы после первого сегмента квалификации»
сегодня, 16:08
Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, что команда будет бороться за очки каждый уик-энд»
сегодня, 15:54
Мик Шумахер: «Буду чувствовать себя увереннее и комфортнее за рулем болида «Индикара»
сегодня, 15:04
Карун Чандок: «Не стоит делать какие-то выводы по итогам предсезонных тестов»
сегодня, 13:57
Оскар Пиастри: «Не думаю, что отсутствие у «Макларена» статуса заводской команды можно считать недостатком»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем