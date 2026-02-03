  • Спортс
  • Джеймс Воулз: «Сезон-2026 должен стать еще одним шагом наверх для «Уильямса»
1

Джеймс Воулз: «Сезон-2026 должен стать еще одним шагом наверх для «Уильямса»

Воулз надеется на прогресс «Уильямса».

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Команда «Уильямс» стала единственной, кто целиком пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне. В «Уильямсе» не успели подготовить болид и теперь рассчитывают успеть подготовиться к предсезонным тестам в Бахрейне, которые пройдут 11-13 февраля.

«Сезон-2026 должен стать еще одним шагом наверх для «Уильямса». В «Формуле-1» начинается новая эра и мы с воодушевлением ждем начала предстоящего сезона.

У «Уильямса» отличный состав пилотов, фантастические партнеры и растущая фанбаза. Мы хотим развить прошлогодний успех, но при этом мы не наивны и понимаем сложность стоящей перед «Уильямсом» задачи.

Сейчас никто толком не знает, что случится на первом Гран-при сезона, но мы с нетерпением ждем возможности это выяснить», – рассказал Воулз.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoУильямс
тесты Формула-1
logoФормула-1
logoДжеймс Воулз
