Джеймс Воулз: «Сезон-2026 должен стать еще одним шагом наверх для «Уильямса»

Воулз надеется на прогресс «Уильямса».

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Команда «Уильямс» стала единственной, кто целиком пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне. В «Уильямсе» не успели подготовить болид и теперь рассчитывают успеть подготовиться к предсезонным тестам в Бахрейне, которые пройдут 11-13 февраля.

«Сезон-2026 должен стать еще одним шагом наверх для «Уильямса». В «Формуле-1» начинается новая эра и мы с воодушевлением ждем начала предстоящего сезона.

У «Уильямса» отличный состав пилотов, фантастические партнеры и растущая фанбаза. Мы хотим развить прошлогодний успех, но при этом мы не наивны и понимаем сложность стоящей перед «Уильямсом» задачи.

Сейчас никто толком не знает, что случится на первом Гран-при сезона, но мы с нетерпением ждем возможности это выяснить», – рассказал Воулз.

