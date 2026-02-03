«Уильямс» представил ливрею болида 2026 года
В «Уильямсе» показали новую ливрею.
Команда «Уильямс» продемонстрировала новую ливрею машины FW48, с которой проведет следующий сезон.
Ранее «Уильямс» пропустил предсезонные тесты в Барселоне, которые прошли в закрытом формате, из-за проблем с прохождением крэш-тестов.
Фото: соцсети «Уильямса»
Новинки на первых испытаниях «Ф-1»: хитрое антикрыло «Мерседеса» и удивительная машина Ньюи
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Уильямса»
Со времён Мартини как будто самая удачная ливрея у них получилась
еще бы нелепый джекпот сити убрали с колес
В движении его вообще не видно будет.
Выглядит красиво
Пойдет
Симпатично
Уфффф какой синий .. глубокое синее море не иначе
За многие годы самая удачная, но есть над чем работать.
Спонсоров море, конечно, молодцы. Ливрея норм, но без чего-то невероятного
Лучшая ливрея сезона, жаль, что видеть её в трансляции почти не будем.
Напомнил Бенеттон в последних его сезонах
Воздухозаборники бы полностью белые, да на заднем спойлере Ротманс написать.
