«Уильямс» представил ливрею болида 2026 года

В «Уильямсе» показали новую ливрею.

Команда «Уильямс» продемонстрировала новую ливрею машины FW48, с которой проведет следующий сезон.

Ранее «Уильямс» пропустил предсезонные тесты в Барселоне, которые прошли в закрытом формате, из-за проблем с прохождением крэш-тестов.

Фото: соцсети «Уильямса»

Новинки на первых испытаниях «Ф-1»: хитрое антикрыло «Мерседеса» и удивительная машина Ньюи

