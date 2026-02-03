Фото
22

«Уильямс» представил ливрею болида 2026 года

В «Уильямсе» показали новую ливрею.

Команда «Уильямс» продемонстрировала новую ливрею машины FW48, с которой проведет следующий сезон.

Ранее «Уильямс» пропустил предсезонные тесты в Барселоне, которые прошли в закрытом формате, из-за проблем с прохождением крэш-тестов.

Фото: соцсети «Уильямса»

Новинки на первых испытаниях «Ф-1»: хитрое антикрыло «Мерседеса» и удивительная машина Ньюи
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Уильямса»
ливреи
logoФормула-1
logoУильямс
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Со времён Мартини как будто самая удачная ливрея у них получилась
Ответ Hitgoe Himgob
Со времён Мартини как будто самая удачная ливрея у них получилась
еще бы нелепый джекпот сити убрали с колес
Ответ mrnobody1st
еще бы нелепый джекпот сити убрали с колес
В движении его вообще не видно будет.
Выглядит красиво
Уфффф какой синий .. глубокое синее море не иначе
За многие годы самая удачная, но есть над чем работать.
Спонсоров море, конечно, молодцы. Ливрея норм, но без чего-то невероятного
Лучшая ливрея сезона, жаль, что видеть её в трансляции почти не будем.
Напомнил Бенеттон в последних его сезонах
Воздухозаборники бы полностью белые, да на заднем спойлере Ротманс написать.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Нико Хюлькенберг: «Выиграть гонку «Формулы-1» – это моя мечта»
сегодня, 19:34
10 вопросов про главных бунтарей в спорте. Как они поменяли правила игры?
сегодня, 19:30Тесты и игры
Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о новом регламенте: «Определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. Как Сайнс»
сегодня, 18:30
Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, решение очень рано переключиться на болид 2026 года окупится»
сегодня, 17:39
Джеймс Воулз о пропуске тестов в Барселоне: «Как и я, гонщики разочарованы сложившейся ситуацией. Симулятор – это не то же самое»
сегодня, 16:44
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Нужно избегать уик-эндов, в которых мы бы выбывали из борьбы после первого сегмента квалификации»
сегодня, 16:08
Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, что команда будет бороться за очки каждый уик-энд»
сегодня, 15:54
Мик Шумахер: «Буду чувствовать себя увереннее и комфортнее за рулем болида «Индикара»
сегодня, 15:04
Карун Чандок: «Не стоит делать какие-то выводы по итогам предсезонных тестов»
сегодня, 13:57
Оскар Пиастри: «Не думаю, что отсутствие у «Макларена» статуса заводской команды можно считать недостатком»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем