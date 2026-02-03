Серхио Перес: «Отец всегда стремился к славе и вниманию окружающих Я же – полная противоположность»

Перес старается избегать славы гонщика «Ф-1».

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес рассказал о том, что старается оградить свою семью от внимания журналистов и болельщиков, которое является следствием его известности.

«Я стараюсь разделять два своих мира. Мне не нравится их смешивать. И вообще я стараюсь делать так с юности. Когда ты известная личность, то ты автоматически становишься более закрытым человеком, даже если хочешь завести больше друзей, построить отношения. Твой мир становится меньше.

Вокруг тебя постоянно находится много людей. Лично я от этого быстро начинаю чувствовать себя подавленным. Вообще я предпочитаю быть один. Слава для меня – это то, что трудно принять. Вам может казаться иначе, но на самом деле мне и правда трудно с этим справляться. Я не из тех, кто был рожден для того, чтобы быть знаменитым.

Мне кажется, что есть люди, которые просто созданы для славы и известности. Например, таков мой отец. Он всегда стремился к славе, он хочет получать внимание окружающих. Я же – полная противоположность, мне это всегда давалось трудно.

Именно поэтому я стараюсь разделять между собой свою жизнь гонщика «Формулы-1» и свою жизнь семьянина. Я понимаю, что это важный период моей жизни, что своим примером я могу вдохновлять других. Но в итоге это пройдет. Надеюсь, со временем вся эта слава угаснет и я смогу вести спокойную жизнь», – рассказал Перес.

