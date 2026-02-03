  • Спортс
  Аяо Комацу: «На протяжении тестов у «Хааса» не возникло ни одной проблемы с мотором. В «Феррари» отлично поработали»
0

Аяо Комацу: «На протяжении тестов у «Хааса» не возникло ни одной проблемы с мотором. В «Феррари» отлично поработали»

В «Хаасе» поделились впечатлениями от мотора «Феррари».

Руководитель «Хааса» прокомментировал работоспособность двигателя «Феррари» после предсезонных тестов в Барселоне, которые прошли в закрытом формате.

«В «Феррари» отлично поработали, чтобы создать мощную и надежную силовую установку. Проехать 150 кругов за один день в первый же день тестов – думаю, для нас это рекорд.

Процесс запуска немного затянулся из-за проблем с телеметрией и блоком управления – всех этих мелких электрических неполадок, которые возникают при работе с совершенно новой машиной.

Мы решили, что, мол, раз уж удалось проехать столько кругов за один отрезок, то можно увеличить дистанцию на 15 кругов. Такая уверенность в своих силах очень хорошо сказалась на результатах и позволила набрать необходимый километраж.

На протяжении тестов у нас не возникло ни одной проблемы с силовой установкой. Были новые болиды, которые то и дело вызывали красные флаги, но, если говорить о нас, то мы ни разу не остановились на трассе из-за проблем с мотором.

[Наличие надежного двигателя] это хорошо, поскольку если вы не можете набрать километраж, то улучшить темп не получится. Также не выйдет понять весь этот подход к работе с электрической составляющей, о которой мы говорили. Так что надежная силовая установка поможет нам добиться прогресса. Это очень воодушевляет», – сказал Комацу.

Новинки на первых испытаниях «Ф-1»: хитрое антикрыло «Мерседеса» и удивительная машина Ньюи
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Барселона-Каталония
logoФормула-1
Аяо Комацу
logoФеррари
тесты Формула-1
logoХаас
