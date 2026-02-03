Джордж Расселл: «Лучший вариант для «Ф-1» тот, при котором бороться за титул будут несколько гонщиков из разных команд»

Расселл надеется на высокую конкуренцию в сезоне-2026.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего сезона, который пройдет в условиях нового технического регламента.

По словам Расселла, он надеется на равную борьбу с участием нескольких команд и пилотов.

«Думаю, лучшим вариантом развития событий для «Формулы-1» будет тот, при котором бороться за титул будут несколько гонщиков из разных команд.

И в данный момент, как кажется, «Ред Булл», «Феррари», «Макларен» и мы сами – это четыре команды, которые очень близки друг к другу по скорости.

При этом не стоит сбрасывать со счетов и «Астон Мартин » – учитывая то, что мы увидели, и что Эдриан Ньюи сделал с их новой машиной. При этом «Хонда» последние годы работала с «Ред Булл», у них был очень хороший двигатель. Так что мы знаем, на что они способны. И будет здорово, если нас ждет большое сражение за победу.

Помню, как то ли в 2010, то ли в 2012 году за титул боролись оба пилота «Макларена », Фернандо Алонсо, и оба пилота «Ред Булл». Вот это и есть «Формула-1 » – и то, что мы все надеемся увидеть в предстоящем сезоне», – рассказал Расселл.

