Эдриан Ньюи: «Все конструкторы «Астон Мартин» прониклись новой философией болида»

Ньюи высказался о новом болиде «Астон Мартин».

Руководитель и управляющий технический партнер «Астон Мартин » Эдриан Ньюи поделился подробностями о разработке болида AMR26, который команда будет использовать в следующем сезоне.

«У машины гораздо более компактная конструкция, чем та, что применялась прежде. Потребовалось очень плотное взаимодействие между конструкторами, чтобы достичь желаемых аэродинамических форм.

Должен сказать, что все конструкторы действительно прониклись этой философией. Это не облегчило им жизнь, скорее даже наоборот, но они справились с этой задачей.

Мы не тестировали модель машины 2026 года в аэротрубе вплоть до середины апреля [2025-го], в то время как большинство наших соперников – если не все – могли проверить модель в аэротрубе уже в начале января прошлого года, когда закончился запрет на тесты аэродинамики для сезона-2026.

Из-за этого мы отстали где-то на четыре месяца, что привело к очень сжатому циклу исследований и разработок. Болид удалось собрать в последнюю минуту, из-за чего было трудно успеть на тесты в Барселоне», – пояснил Ньюи.

