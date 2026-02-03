  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эдриан Ньюи: «Все конструкторы «Астон Мартин» прониклись новой философией болида»
4

Эдриан Ньюи: «Все конструкторы «Астон Мартин» прониклись новой философией болида»

Ньюи высказался о новом болиде «Астон Мартин».

Руководитель и управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился подробностями о разработке болида AMR26, который команда будет использовать в следующем сезоне.

«У машины гораздо более компактная конструкция, чем та, что применялась прежде. Потребовалось очень плотное взаимодействие между конструкторами, чтобы достичь желаемых аэродинамических форм.

Должен сказать, что все конструкторы действительно прониклись этой философией. Это не облегчило им жизнь, скорее даже наоборот, но они справились с этой задачей.

Мы не тестировали модель машины 2026 года в аэротрубе вплоть до середины апреля [2025-го], в то время как большинство наших соперников – если не все – могли проверить модель в аэротрубе уже в начале января прошлого года, когда закончился запрет на тесты аэродинамики для сезона-2026.

Из-за этого мы отстали где-то на четыре месяца, что привело к очень сжатому циклу исследований и разработок. Болид удалось собрать в последнюю минуту, из-за чего было трудно успеть на тесты в Барселоне», – пояснил Ньюи.

Новинки на первых испытаниях «Ф-1»: хитрое антикрыло «Мерседеса» и удивительная машина Ньюи
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Астон Мартин»
Барселона-Каталония
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
тесты Формула-1
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ньюи - гений, и всем всё доказал, но еще посмотрим, как машина поедет. И у гениев бывают несработавшие решения.
Для Ньюи это обычное состояние
Что за гений просто
Они прониклись следующей мыслью: "Ну что, парни, мы уже испробовали все способы разогнать это ведро, теперь давайте посмотрим, как у этого гения это получится!"
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Нико Хюлькенберг: «Выиграть гонку «Формулы-1» – это моя мечта»
сегодня, 19:34
10 вопросов про главных бунтарей в спорте. Как они поменяли правила игры?
сегодня, 19:30Тесты и игры
Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о новом регламенте: «Определенное преимущество получат интеллектуально одаренные гонщики. Как Сайнс»
сегодня, 18:30
Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, решение очень рано переключиться на болид 2026 года окупится»
сегодня, 17:39
Джеймс Воулз о пропуске тестов в Барселоне: «Как и я, гонщики разочарованы сложившейся ситуацией. Симулятор – это не то же самое»
сегодня, 16:44
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Нужно избегать уик-эндов, в которых мы бы выбывали из борьбы после первого сегмента квалификации»
сегодня, 16:08
Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, что команда будет бороться за очки каждый уик-энд»
сегодня, 15:54
Мик Шумахер: «Буду чувствовать себя увереннее и комфортнее за рулем болида «Индикара»
сегодня, 15:04
Карун Чандок: «Не стоит делать какие-то выводы по итогам предсезонных тестов»
сегодня, 13:57
Оскар Пиастри: «Не думаю, что отсутствие у «Макларена» статуса заводской команды можно считать недостатком»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем