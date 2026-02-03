Тото Вольфф об Антонелли: «У нас нет никаких сомнений в его скорости и способностях гонщика»

Вольфф ждет от Антонелли хороший сезон.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал об ожиданиях от выступлений Андреа Кими Антонелли в предстоящем сезоне.

Антонелли готовится к своему второму сезону в «Ф-1» – свой первый год итальянец закончил на 7-й позиции в общем зачете, сумев трижды попасть на подиум.

«Развитие Кими Антонелли движется именно по той траектории, которой мы всегда и планировали придерживаться. В начале прошлого года, первого для него в «Формуле-1», он сразу очутился в «большом цирке», и это его несколько ошеломило. Все эти обязательства по общению с журналистами, требования спонсоров и фанатов – именно поэтому какие-то гонки он проводил отлично, а в каких-то мог бы справиться лучше.

Но сейчас у нас нет никаких сомнений в его скорости и его способностях гонщика. Он начинает свой второй сезон, он знает все трассы, знает всех журналистов. Так что я абсолютно уверен, что его ждет хороший сезон.

При этом я не считаю, что мы должны ожидать от него постоянного нахождения на самых высоких местах, и что он будет регулярно обгонять Джорджа Расселла, который является одним из лучших. Он давно выступает в «Ф-1», и он пример для многих других. В то время как Кими всего 19 лет и он готовится к началу своего второго сезона. Так что ему нужно сделать еще один шаг вперед – и я уверен, что именно это мы и увидим», – рассказал Вольфф.

