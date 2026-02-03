  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «Свое будущее я вижу за пределами «Ф-1». Вряд ли вернусь сюда в качестве руководителя команды»
Макс Ферстаппен: «Свое будущее я вижу за пределами «Ф-1». Вряд ли вернусь сюда в качестве руководителя команды»

Ферстаппен не готов стать руководителем команды «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что после окончания гоночной карьеры почти наверняка сосредоточится на развитии своего проекта, который помогает симрейсерам начать профессиональную карьеру в реальных гонках.

По словам Ферстаппена, он точно не планирует возвращаться в «Ф-1» в качестве босса команды, и предпочитает поработать в таком качестве в гонках на выносливость.

«Моя страсть, кроме гонок? Гонки (смеется). Ну, то есть речь не обязательно должна идти обо мне конкретно. Например, одна из моих целей – привести в гонки в реальном мире симрейсера. И это уже случилось – и у парня все хорошо, он неплохо справляется. Я хочу, чтобы мой проект рос, потому что мне очень нравится этим заниматься.

И да, свое будущее я вижу за пределами «Формулы-1». Потому что хоть мне и нравится выступать в «Ф-1» в качестве гонщика, я вряд ли когда-нибудь вернусь туда в качестве руководителя команды. Скорее я вижу себя в подобной роли в другой категории, вроде гонок на выносливость.

Вот это я вполне могу себе представить. Как и работу над тем, чтобы создавать возможности для молодых гонщиков, у которых просто нет денег [для финансирования места в команде]. И это в том числе подразумевает помощь в переходе от симрейсинга к реальным гонкам», – рассказал Ферстаппен.

Рейтинг команд «Ф-1» после первых тестов: «Феррари» вернулась, а «Макларен» сдал?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
