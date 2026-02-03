Карун Чандок: «Хочется посмотреть, сможет ли «Кадиллак» выйти из первого сегмента квалификации в первой четверти сезона»

Чандок оценил перспективы «Кадиллака».

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал о том, что ему будет интересно увидеть выступления «Кадиллака» в предстоящем сезоне.

В «Кадиллаке » готовятся к дебютному для себя сезону в «Формуле-1» – большинство экспертов сходятся во мнении, что американская команда будет главным аутсайдером чемпионата.

«У «Кадиллака» весьма интересная позиция. Они пригласили к себе очень многих специалистов из других команд. И многие инженеры пришли к ним из Энстоуна. Ведущие технические специалисты «Кадиллака» – это Роб Уайт и Ник Честер, а Пэт Симондс работает техническим консультантом. В прошлом они все работали в Энстоуне.

Так что результаты «Кадиллака» – это одна из тех историй, которые лично мне больше всего интересны в предстоящем сезоне. Хочется посмотреть, сможет ли «Кадиллак» выйти из первого сегмента квалификации в первой четверти сезона? Если да – для команды это уже станет большим достижением», – рассказал Чандок.

