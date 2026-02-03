Тото Вольфф о Расселле: «Всегда приятно, когда вашего гонщика считают фаворитом. Но мы пока ничего не доказали»

Вольфф высказался о статусе фаворита Расселла.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, что Джордж Расселл считается главным фаворитом в борьбе за титул по последним котировкам букмекеров.

По словам Вольффа, ему приятна столь высокая оценка шансов его гонщика и «Мерседеса», но он не стремится забегать вперед.

«Всегда приятно, когда вашего гонщика считают фаворитом, даже если речь о котировках букмекеров – и я считаю, что это вполне заслуженно, ведь Джордж один из лучших пилотов «Ф-1».

Джордж демонстрировал нам истинные возможности болида «Мерседеса», и в целом, за время выступлений за команды, показывает выдающиеся выступления.

Но даже при всем при этом нужно помнить, что победителем всегда становится лучший гонщик на лучшей машине. И мы пока не доказали, что будем располагать таким сочетанием в этом сезоне.

Мы пока даже не видели нашу машину в жарких условиях тестов в Бахрейне. Это и жара, и абразивный асфальт – эти условия всегда были для «Мерседеса» не самыми подходящими. Так что да, я надеюсь, что букмекеры правы, но я поверю в это, только когда увижу подтверждение нашей скорости на трассе», – рассказал Вольфф.

