Эстебан Окон о болидах 2026 года: «В конце прямой достиг 350 км/ч – прежде такого никогда не случалось»

Окон пришел в восторг от скорости новых болидов «Ф-1».

Пилот «Хааса » поделился впечатлениями от новых болидов «Ф-1» после выступления на первых предсезонных тестах, которые прошли в Барселоне в закрытом формате.

«Если сравнивать с опытом 2025 года и предыдущими сезонами, то ощущения от пилотажа совершенно другие. Хорошие новости в том, что это все еще гоночный болид.

Многое изменилось – особенно это касается мотора и электроники. Половина мощности теперь приходится на ДВС, а вторая половина – на электромотор. В прошлом году распределение было 85 на 15.

Поскольку батарея не способна продержаться весь круг, приходится контролировать педаль газа и отпускать ее перед торможением, чтобы зарядить батарею. Это сильно отличается от того, чему мы учились в картинге – но это все еще болид «Ф-1».

Болидом весело управлять, особенно в быстрых поворотах. Он легче, более маневренный и быстрее разгоняется. Серия явно движется в правильном направлении. В конце прямой я достиг 350 км/ч – прежде такого никогда не случалось. Потрясающее чувство скорости. Я никогда не испытывал ничего подобного», – сказал Окон .

