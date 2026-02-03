«Хаас» подтвердил назначение Дуэна на должность резервиста
«Хаас» объявил о подписании нового резервиста.
Команда «Хаас» подтвердила ранее появившуюся информацию о подписании Джека Дуэна на роль резервного пилота.
Дуэн станет вторым запасным гонщиком коллектива, присоединившись к занимающему эту должность пилоту программы «Тойоты» Ре Хиракаве.
Главные новинки на первых испытаниях «Ф-1»: хитрое антикрыло «Мерседеса» и удивительная машина Ньюи
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Хааса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем