Андреа Стелла: «Норрис и Пиастри полностью поддерживают «правила папайи»

В «Макларене» заверили, что пилоты поддерживают командную тактику.

Руководитель «Макларена » подтвердил, что команда продолжит придерживаться «правил папайи», которые, по словам менеджера, пользуются поддержкой пилотов Оскара Пиастри и Ландо Норриса .

«Мы продолжим гоняться в стиле «Макларена». Нам удалось достичь успеха в 2024-м, а потом и в 2025-м, и его ценность заключается в избранном нами способе – мы добились успеха за счет сотрудничества между нашими пилотами, их взаимной поддержки и сплоченности.

Я только что пришел со встречи с Оскаром, а до этого обедал с Ландо. Мне приятно видеть, насколько они полны энергии и идей. Кроме того, они полностью поддерживают наш подход к гонкам – подход «Макларена». Так что в 2026-м мы продолжим его придерживаться», – сказал Стелла .

