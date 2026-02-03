Руководитель «Кадиллака»: «Опыт Переса и Боттаса уже принес пользу»

В «Кадиллаке» оценили обратную связь от пилотов.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон отметил, что на тестах в Барселоне команда получила первую обратную связь от пилотов Серхио Переса и Валттери Боттаса , которая оказала положительный эффект на процесс разработки болида.

«Мы уже извлекаем пользу из их опыта. Они пилотируют совершенно новую машину в совершенно новой команде. В боксах все новое. Здесь невероятно сложная обстановка для новичков.

Сейчас оба пилота дают инженерам и механикам очень хорошую обратную связь, так что их опыт уже принес пользу», – сказал Лоудон.

