Руководитель «Кадиллака»: «Опыт Переса и Боттаса уже принес пользу»
В «Кадиллаке» оценили обратную связь от пилотов.
Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон отметил, что на тестах в Барселоне команда получила первую обратную связь от пилотов Серхио Переса и Валттери Боттаса, которая оказала положительный эффект на процесс разработки болида.
«Мы уже извлекаем пользу из их опыта. Они пилотируют совершенно новую машину в совершенно новой команде. В боксах все новое. Здесь невероятно сложная обстановка для новичков.
Сейчас оба пилота дают инженерам и механикам очень хорошую обратную связь, так что их опыт уже принес пользу», – сказал Лоудон.
Руководитель «Кадиллака»: «На тестах в Бахрейне сконцентрируемся больше на темпе»
