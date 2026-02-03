Джек Дуэн станет резервным пилотом «Хааса» (BBC Sport)
Дуэн получил место в команде «Ф-1», сообщают в СМИ.
По данным BBC Sport, бывший пилот «Альпин» Джек Дуэн перешел в «Хаас» на должность резервного пилота.
Таким образом, австралиец станет вторым резервистом команды, присоединившись к занимающему ту же должность пилоту программы «Тойоты» Ре Хиракаве.
Ранее Дуэн пытался получить место в японской «Супер-Формуле», однако переговоры провалились.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: BBC Sport
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем