Джек Дуэн станет резервным пилотом «Хааса» (BBC Sport)

Дуэн получил место в команде «Ф-1», сообщают в СМИ.

По данным BBC Sport, бывший пилот «Альпин» Джек Дуэн перешел в «Хаас » на должность резервного пилота.

Таким образом, австралиец станет вторым резервистом команды, присоединившись к занимающему ту же должность пилоту программы «Тойоты» Ре Хиракаве.

Ранее Дуэн пытался получить место в японской «Супер-Формуле», однако переговоры провалились.

