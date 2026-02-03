Тото Вольфф: «В 2022-м «Мерседес» думал, что концепция болида окажется на 1,5 секунды быстрее других – но все обернулось провалом»

В «Мерседесе» насторожены перед стартом сезона-2026.

Руководитель «Мерседеса» объяснил, почему придерживается заниженных ожиданий перед следующим сезоном.

«Это вопрос контроля ожиданий. Когда в 2022-м мы представили болид, то думали, что на вторых тестах с концепцией «нулевых» понтонов он окажется на полторы секунды быстрее других – но все обернулось провалом.

Мы не увидели связанную с этим решением проблему – ужасно сильное галопирование. Мы не могли уменьшить дорожный просвет, а подвеска оказалась слишком жесткой. Уверен, впереди будут новые трудности.

Дни поражений учат большему, чем дни побед, ведь из-за боли и унижения ты начинаешь копаться глубже. Вот почему я должен занижать ожидания и снижать давление – ведь дальше будет непросто», – сказал Вольфф.

Тото Вольфф: «Мы пока не видели расстановку сил в пелотоне. Так что я воздержусь от заявлений, что для «Мерседеса» все складывается отлично»

