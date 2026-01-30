«Трамп попросил мыслить нестандартно. Свобода, скорость, гонки – нельзя придумать что-то более американское». Министр транспорта США о заезде «Индикара» рядом с Капитолием

Чиновник рассказал, как появилась идея гонки рядом с Капитолием.

Министр транспорта США Шон Даффи прокомментировал организацию гонки «Индикара» рядом с Капитолием в Вашингтоне.

Ранее Даффи выложил ИИ-ролик, иллюстрирующий данную идею. Сегодня президент страны Дональд Трамп подписал указ о проведении заезда.

«Президент дал всем нам указание, и я благодарен за это. Мы будем отмечать 250-й день рождения Америки, и он попросил нас мыслить нестандартно. Как сделать это событие историческим и классным?

Мы в министерстве работали над этой концепцией. В тот момент мы не знали, что [владелец «Индикара» Роджер] Пенске также работал над тем же проектом. В итоге мы объединили усилия и, полагаю, увидим скорости в 190 миль в час (около 306 км/ч – Спортс’’) на Пенсильвания-авеню (улице, соединяющей Белый дом и Капитолий – Спортс’’).

Это будет безумие. В последний раз гонка в Вашингтоне проходила в 1801 году – это были скачки. Такого просто не бывает. Прилагается много усилий. Мы максимально воодушевлены. Опять же, хочу повторить, что американцы смогут бесплатно прийти к Капитолию и посмотреть отличную гонку. Свобода, Америка, скорость и гонки – нельзя придумать что-то более американское», – отметил Даффи.

Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США