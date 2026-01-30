  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»
Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»

Алонсо высоко оценил первый полноценный день «Астон Мартин» на треке.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после заключительного дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Испанец впервые сел за руль новой машины. Накануне выступал Ланс Стролл, однако ему удалось проехать лишь пять кругов.

«Все прошло хорошо. Я определенно рад вернуться в кокпит после зимнего перерыва, и для нас это первый день. Да, какие-то команды обкатывали машины на съемочных днях в начале января, а затем проводили всю неделю в Барселоне, но для нас это действительно первый день, и, на мой взгляд, позитивный.

60 с лишним кругов, и болид реагирует хорошо. Первый день, и впереди еще много всего», – сказал двукратный чемпион мира.

Испанец также сообщил, как на команду влияло присутствие конструктора и руководителя «Астон Мартин» Эдриана Ньюи:

«Думаю, все невероятно мотивированы, когда видят в боксах, как он занимается всеми деталями. Я заметил, что все механики, все сотрудники смотрят на него – пытаются уловить его комментарий или пожелание. Он всегда чему-то нас учит».

Ланс Стролл: «Нужно привыкнуть к новому мотору «Хонды» и болиду «Астон Мартин»

«Астон Мартин» остановился на трассе через час после дебюта и вызвал красные флаги. Стролл проехал 5 кругов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Надоело это доминирование Астон Мартин
Воистину сегодня мы стали свидетелями грандиозного события: начало союза двух величайших людей в истории не только спорта, но и человечества: Эдриана Ньюи и Фернандо Алонсо
Нам есть чем гордиться и определенно будет, что рассказать своим внукам
Ответ Дмитрий Елисеев
Воистину сегодня мы стали свидетелями грандиозного события: начало союза двух величайших людей в истории не только спорта, но и человечества: Эдриана Ньюи и Фернандо Алонсо Нам есть чем гордиться и определенно будет, что рассказать своим внукам
Великий Алонсо, ты забыл перелогиниться!
Ответ shapor
Великий Алонсо, ты забыл перелогиниться!
Ты мне льстишь. Я лишь ВРИО
«Я оцениваю итоги позитивно. Удалось проехать больше 60 кругов, машина правильно на всё реагирует. Первый день позади, но впереди ещё много всего.

Последние две недели на базе получились очень напряжёнными. Команда работала, чтобы подготовить машину, и мы смогли приехать в Барселоне только на два последних дня. Все проделали огромную работу. Последние 48 часов получились феноменальными.

За годы я видел много изменений в Формуле 1, поэтому уже быстро понимаю, в каком направлении движется работа с машиной. Мы проехали солидную дистанцию, что является главным приоритетом на этой стадии подготовки. Всё только начинается – нам предстоит многое сделать, прежде чем отправиться в Мельбурн в марте».
какая милота )
лукапопскому надоели титулы самовозные
ахахха, и не екнуло же ничего, пока писал
Ответ Scorpio
какая милота ) лукапопскому надоели титулы самовозные ахахха, и не екнуло же ничего, пока писал
Из логики исходит, что Алонсо старый. Интересно, что думает о Хэмильтоне. :)
Говорит про слив пилотов Астон Мартин. Интересно, что он думает о том, сколько будет сливать один из пилотов Феррари в этом сезоне. Повторит прошлогодний "успех". Или прокопает дно глубже. :)
Ну понятно, что он не любит самовозки, но про космовозы ни слова.
Про каких пилотов середняков он говорит, типа Алонсо и Ферстаппена например что ли. Не понятно. Ну даже Феттель далеко не середняк был.
Ну и в конце про утерю скилла после слазания с самовозки. То ли дело Хэмильтон, в период с 2009-2014 и с 2021 по нынешнее время показал "класс". Был на "одном уровне" всю карьеру.
Ответ Grigpar
Из логики исходит, что Алонсо старый. Интересно, что думает о Хэмильтоне. :) Говорит про слив пилотов Астон Мартин. Интересно, что он думает о том, сколько будет сливать один из пилотов Феррари в этом сезоне. Повторит прошлогодний "успех". Или прокопает дно глубже. :) Ну понятно, что он не любит самовозки, но про космовозы ни слова. Про каких пилотов середняков он говорит, типа Алонсо и Ферстаппена например что ли. Не понятно. Ну даже Феттель далеко не середняк был. Ну и в конце про утерю скилла после слазания с самовозки. То ли дело Хэмильтон, в период с 2009-2014 и с 2021 по нынешнее время показал "класс". Был на "одном уровне" всю карьеру.
Видно под середняками у него подразумеваются Сенна, Хаккинен, Райконнен)
Читаешь коммент Луки, и че-то сразу вспоминается сир и мерсовский космовоз, который позволил середняку настрогать победы и титулы, а как только середняк слез с космовоза, сразу стало понятно, что весь скилл середняка - это скилл мерсовского космовоза.
Ответ Анатолий Зубков
Читаешь коммент Луки, и че-то сразу вспоминается сир и мерсовский космовоз, который позволил середняку настрогать победы и титулы, а как только середняк слез с космовоза, сразу стало понятно, что весь скилл середняка - это скилл мерсовского космовоза.
у Росберга,Ботаса чет нет стока титулов и побед...
Ответ Cghg Vcbvcb
у Росберга,Ботаса чет нет стока титулов и побед...
У зубкова кими только топ, остальные все днари))
Ну что, ждём титул дедушки к десятой гонке?)
