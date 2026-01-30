Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после заключительного дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.
Испанец впервые сел за руль новой машины. Накануне выступал Ланс Стролл, однако ему удалось проехать лишь пять кругов.
«Все прошло хорошо. Я определенно рад вернуться в кокпит после зимнего перерыва, и для нас это первый день. Да, какие-то команды обкатывали машины на съемочных днях в начале января, а затем проводили всю неделю в Барселоне, но для нас это действительно первый день, и, на мой взгляд, позитивный.
60 с лишним кругов, и болид реагирует хорошо. Первый день, и впереди еще много всего», – сказал двукратный чемпион мира.
Испанец также сообщил, как на команду влияло присутствие конструктора и руководителя «Астон Мартин» Эдриана Ньюи:
«Думаю, все невероятно мотивированы, когда видят в боксах, как он занимается всеми деталями. Я заметил, что все механики, все сотрудники смотрят на него – пытаются уловить его комментарий или пожелание. Он всегда чему-то нас учит».
Нам есть чем гордиться и определенно будет, что рассказать своим внукам
Последние две недели на базе получились очень напряжёнными. Команда работала, чтобы подготовить машину, и мы смогли приехать в Барселоне только на два последних дня. Все проделали огромную работу. Последние 48 часов получились феноменальными.
За годы я видел много изменений в Формуле 1, поэтому уже быстро понимаю, в каком направлении движется работа с машиной. Мы проехали солидную дистанцию, что является главным приоритетом на этой стадии подготовки. Всё только начинается – нам предстоит многое сделать, прежде чем отправиться в Мельбурн в марте».
лукапопскому надоели титулы самовозные
ахахха, и не екнуло же ничего, пока писал
Говорит про слив пилотов Астон Мартин. Интересно, что он думает о том, сколько будет сливать один из пилотов Феррари в этом сезоне. Повторит прошлогодний "успех". Или прокопает дно глубже. :)
Ну понятно, что он не любит самовозки, но про космовозы ни слова.
Про каких пилотов середняков он говорит, типа Алонсо и Ферстаппена например что ли. Не понятно. Ну даже Феттель далеко не середняк был.
Ну и в конце про утерю скилла после слазания с самовозки. То ли дело Хэмильтон, в период с 2009-2014 и с 2021 по нынешнее время показал "класс". Был на "одном уровне" всю карьеру.