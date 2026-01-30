Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»

Алонсо высоко оценил первый полноценный день «Астон Мартин» на треке.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после заключительного дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Испанец впервые сел за руль новой машины. Накануне выступал Ланс Стролл, однако ему удалось проехать лишь пять кругов.

«Все прошло хорошо. Я определенно рад вернуться в кокпит после зимнего перерыва, и для нас это первый день. Да, какие-то команды обкатывали машины на съемочных днях в начале января, а затем проводили всю неделю в Барселоне, но для нас это действительно первый день, и, на мой взгляд, позитивный.

60 с лишним кругов, и болид реагирует хорошо. Первый день, и впереди еще много всего», – сказал двукратный чемпион мира.

Испанец также сообщил, как на команду влияло присутствие конструктора и руководителя «Астон Мартин» Эдриана Ньюи :

«Думаю, все невероятно мотивированы, когда видят в боксах, как он занимается всеми деталями. Я заметил, что все механики, все сотрудники смотрят на него – пытаются уловить его комментарий или пожелание. Он всегда чему-то нас учит».

