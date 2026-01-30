Макс Ферстаппен: «Ред Булл» проехал много кругов, извлек много уроков, а это главное»

Ферстаппен отметил хороший накат «Ред Булл» в Барселоне.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после заключительного, пятого дня первых предсезонных тестов «Формулы-1».

Нидерландец в пятницу проехал 118 кругов.

«Столько работы проделано за последние несколько лет, и двигатель наконец в болиде, а затем удается проехать столько кругов в первый же день – это здорово. В боксах были видны эмоции на лицах.

Сегодняшний день сложился хорошо, мы проехали много кругов, а это главное. Извлекли много уроков. Я наконец проехал круги на сухой трассе.

Впереди все равно много работы – нужно лучше разобраться с мотором, а также с машиной. Ты просто вносишь изменения и пытаешься проехать как можно больше кругов, попробовать как можно больше всего. В этом и смысл тестов», – сказал четырехкратный чемпион мира.

