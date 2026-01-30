Хэмилтон показал лучшее время тестов в Барселоне, Расселл и Норрис в топ-3, «Кадиллак» опередил только Стролла

Хэмилтон показал лучшее время первых тестов «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон установил лучшее время первых предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне в конце заключительного дня.

Компанию британцу в топ-3 составили его соотечественники Джордж Расселл из «Мерседеса » и Ландо Норрис из «Макларена ».

Новая команда «Кадиллак» опередила лишь гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла , который проехал лишь пять кругов, после чего был вынужден остановиться у пит-лейн. «Уильямс » пропускал тесты.

Лучшие времена тестов «Формулы-1» в Барселоне

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.16,348 (5-й день, 209 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,097 (4-й, 263)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,246 (5-й, 160)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,305 (5-й, 233)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,733 (4-й, 237)

6. Оскар Пиастри («Макларен») +1,098 (5-й, 145)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,238 (5-й, 145)

8. Пьер Гасли («Альпин») +1,359 (5-й, 229)

9. Изак Аджар («Ред Булл») +1,811 (1-й, 158)

10. Эстебан Окон («Хаас») +2,045 (5-й, 243)

11. Оливер Бермэн («Хаас») +2,075 (5-й, 148)

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,103 (4-й, 166)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,492 (4-й, 166)

14. Франко Колапинто («Альпин») +2,802 (3-й, 118)

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3,522 (5-й, 149)

16. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,831 (5-й, 94)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,447 (5-й, 61)

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,572 (5-й, 87)

19. Серхио Перес («Кадиллак») +4,676 (4-й, 77)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +30,056 (4-й, 5)

