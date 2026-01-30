  • Спортс
  Хэмилтон показал лучшее время тестов в Барселоне, Расселл и Норрис в топ-3, «Кадиллак» опередил только Стролла
19

Хэмилтон показал лучшее время тестов в Барселоне, Расселл и Норрис в топ-3, «Кадиллак» опередил только Стролла

Хэмилтон показал лучшее время первых тестов «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон установил лучшее время первых предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне в конце заключительного дня.

Компанию британцу в топ-3 составили его соотечественники Джордж Расселл из «Мерседеса» и Ландо Норрис из «Макларена».

Новая команда «Кадиллак» опередила лишь гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла, который проехал лишь пять кругов, после чего был вынужден остановиться у пит-лейн. «Уильямс» пропускал тесты.

Лучшие времена тестов «Формулы-1» в Барселоне

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.16,348 (5-й день, 209 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,097 (4-й, 263)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,246 (5-й, 160)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,305 (5-й, 233)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,733 (4-й, 237)

6. Оскар Пиастри («Макларен») +1,098 (5-й, 145)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,238 (5-й, 145)

8. Пьер Гасли («Альпин») +1,359 (5-й, 229)

9. Изак Аджар («Ред Булл») +1,811 (1-й, 158)

10. Эстебан Окон («Хаас») +2,045 (5-й, 243)

11. Оливер Бермэн («Хаас») +2,075 (5-й, 148)

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,103 (4-й, 166)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,492 (4-й, 166)

14. Франко Колапинто («Альпин») +2,802 (3-й, 118)

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3,522 (5-й, 149)

16. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,831 (5-й, 94)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,447 (5-й, 61)

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,572 (5-й, 87)

19. Серхио Перес («Кадиллак») +4,676 (4-й, 77)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +30,056 (4-й, 5)

Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

«Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Чемпионы предсезонных тестов и пятниц вернулись
Ответ kilichev.vladimir@icloud.com
Чемпионы предсезонных тестов и пятниц вернулись
Надеюсь это уже другой случай…🙏
На такой Феррари Алонсо был бы чемпионом уже в Бахрейне
Ну что, ждем возраждения как в фильмах?
Для информации цифры с прошлогоднего Grand-prix
- поул Пиастри 1:11.546
- лучший круг его же в гонке 1:15.743

В принципе - цифры на круге у лидеров уже неплохие
Ответ akaAzazello
Для информации цифры с прошлогоднего Grand-prix - поул Пиастри 1:11.546 - лучший круг его же в гонке 1:15.743 В принципе - цифры на круге у лидеров уже неплохие
Ещё для информации цифры с квалификации гран при 1997 года - поул Вильнёва 1.16.525)))
Ответ Тим Тим
Ещё для информации цифры с квалификации гран при 1997 года - поул Вильнёва 1.16.525)))
Всё-таки новые правила писались в качестве дальнейшего развития прошлогодних, а не из 199х (с приблизительной оценкой замедления в 3-4 секунды). Да и конфигурация трасcы изменилась.
Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!!!;)))
Хотя думаю никто вообще не пытался ездить на скорость. Всем важен лишь накат...
Льюис нашел скорость в этом болиде Феррари.
Ответ Donbass
Льюис нашел скорость в этом болиде Феррари.
Это ничего не значит. Надо глянуть длинные серии, поведение машин чтобы иметь какое то хоть представление о силе команд, ещё и тачки могут сильно изменится к 1 гонке, к 2 и 3 тестам. Неизвестно насколько мак и мерс мотор врубали, мало что понятно про ракету от ньюи, РБ опять же. Хотя лучше быть в лидерах на тестах, чем среди аутсайдеров, но выводов я бы не делал.
Ответ Luca di Montezemolo
Это ничего не значит. Надо глянуть длинные серии, поведение машин чтобы иметь какое то хоть представление о силе команд, ещё и тачки могут сильно изменится к 1 гонке, к 2 и 3 тестам. Неизвестно насколько мак и мерс мотор врубали, мало что понятно про ракету от ньюи, РБ опять же. Хотя лучше быть в лидерах на тестах, чем среди аутсайдеров, но выводов я бы не делал.
Ну, да ты прав, но хотя бы радует факт что показал что у болида есть потенциал.
Ну всё, сэр на самовозе, трепещите ))
Рекомендуем