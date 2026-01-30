«Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й
Издание SoyMotor поделилось неофициальной информацией по количеству кругов, которые команды «Формулы-1» проехали на первых предсезонных тестах.
Заезды проходили в Барселоне с 26 по 30 января.
Первая строчка осталась за «Мерседесом», который завершил программу накануне (500 кругов). В топ-3 также попали «Феррари» (437) и «Хаас» (390). «Ред Булл» расположился на шестой строчке (303), действующие чемпионы из «Макларена» – на седьмой (287).
Количество кругов на тестах «Формулы-1» в Барселоне (команды)
1. «Мерседес» – 500
2. «Феррари» – 437
3. «Хаас» – 390
4. «Альпин» – 347
5. «Рейсинг Буллз» – 321
6. «Ред Булл» – 303
7. «Макларен» – 287
8. «Ауди» – 240
9. «Кадиллак» – 164
10. «Астон Мартин» – 66
11. «Уильямс» – 0 (пропустил тесты)
«Мерседес» также сохранил лидерство и в рейтинге производителей по накату с 1134 кругами.
Количество кругов на тестах «Формулы-1» в Барселоне (мотористы)
1. «Мерседес» – 1134
2. «Феррари» – 991
3. «Ред Булл» – 624
4. «Ауди» – 240
5. «Хонда» – 66
Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й