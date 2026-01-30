  • Спортс
  • «Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й
0

«Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й

«Мерседес» и «Феррари» возглавили таблицу по накату на тестах «Ф-1».

Издание SoyMotor поделилось неофициальной информацией по количеству кругов, которые команды «Формулы-1» проехали на первых предсезонных тестах.

Заезды проходили в Барселоне с 26 по 30 января.

Первая строчка осталась за «Мерседесом», который завершил программу накануне (500 кругов). В топ-3 также попали «Феррари» (437) и «Хаас» (390). «Ред Булл» расположился на шестой строчке (303), действующие чемпионы из «Макларена» – на седьмой (287).

Количество кругов на тестах «Формулы-1» в Барселоне (команды)

1. «Мерседес» – 500

2. «Феррари» – 437

3. «Хаас» – 390

4. «Альпин» – 347

5. «Рейсинг Буллз» – 321

6. «Ред Булл» – 303

7. «Макларен» – 287

8. «Ауди» – 240

9. «Кадиллак» – 164

10. «Астон Мартин» – 66

11. «Уильямс» – 0 (пропустил тесты)

«Мерседес» также сохранил лидерство и в рейтинге производителей по накату с 1134 кругами.

Количество кругов на тестах «Формулы-1» в Барселоне (мотористы)

1. «Мерседес» – 1134

2. «Феррари» – 991

3. «Ред Булл» – 624

4. «Ауди» – 240

5. «Хонда» – 66

Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
Рекомендуем