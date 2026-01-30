Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США

Гонка «Индикара» пройдет рядом с Капитолием по указу Трампа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о проведении особой гонки «Индикара » на улицах Вашингтона.

Трасса пройдет рядом с Национальной аллеей и зданием Капитолия. Уик-энд будет приурочен к 250-летию независимости США и должен состояться 21-23 августа.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи выложил видео, сгенерированное ИИ, с гонкой «Индикара» вокруг Национальной аллеи. Трамп поделился данным роликом и поддержал идею.

Сегодня президент подписал указ, согласно которому местные власти должны начать подготовку к мероприятию. Гонка будет называться Гран-при Свободы 250 (Freedom 250 Grand Prix).

Владелец «Индикара» Роджер Пенске прокомментировал ситуацию:

«Президент Трамп оказал нашему спорту невероятную честь, и мы благодарны ему за доверие и поддержку в то время, пока «Индикар» готовится почтить нашу страну грандиозным гоночным шоу.

Это будет по-настоящему запоминающееся событие, которым мы отметим независимость нашей страны и наследие патриотизма, инноваций и стремления к совершенству, движущих автоспорт по всей Америке».