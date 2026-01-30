  • Спортс
  • Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США
Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США

Гонка «Индикара» пройдет рядом с Капитолием по указу Трампа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о проведении особой гонки «Индикара» на улицах Вашингтона.

Трасса пройдет рядом с Национальной аллеей и зданием Капитолия. Уик-энд будет приурочен к 250-летию независимости США и должен состояться 21-23 августа.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи выложил видео, сгенерированное ИИ, с гонкой «Индикара» вокруг Национальной аллеи. Трамп поделился данным роликом и поддержал идею.

Сегодня президент подписал указ, согласно которому местные власти должны начать подготовку к мероприятию. Гонка будет называться Гран-при Свободы 250 (Freedom 250 Grand Prix).

Владелец «Индикара» Роджер Пенске прокомментировал ситуацию:

«Президент Трамп оказал нашему спорту невероятную честь, и мы благодарны ему за доверие и поддержку в то время, пока «Индикар» готовится почтить нашу страну грандиозным гоночным шоу.

Это будет по-настоящему запоминающееся событие, которым мы отметим независимость нашей страны и наследие патриотизма, инноваций и стремления к совершенству, движущих автоспорт по всей Америке».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Роджер Пенске
logoИндикар
logoДональд Трамп
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И начал, наверно, уже места по ляму толкать.
Ответ Наталья Кузнецова
И начал, наверно, уже места по ляму толкать.
а там выяснится что контора, торгующая билетами, принадлежит зятьку или старому приятелю, барыге-риэлтору уиткофу
Ответ Наталья Кузнецова
И начал, наверно, уже места по ляму толкать.
Открою секрет,на наскар билеты всегда не 5 копеек стоили.Понятно что не лям но все же.
Надо и нам гонку провести в честь 250 летия...Большого Театра.
Ответ Геннадий Тёкин
Надо и нам гонку провести в честь 250 летия...Большого Театра.
С лебединым озером?
Ответ Tun
С лебединым озером?
С залитой троещиной.
на все бабки гуляет))
Недоработка, орел должен был честь отдать.
Безумный дед
такой престижной спортивной площадки как при Трампе ещё не было ) ММА, ралли
