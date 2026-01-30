Усэйн Болт намерен вложиться в команду «Формулы E»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сообщил, что собирается стать инвестором одной из команд «Формулы E ».

Спринтер из Ямайки рассказал, что уже обсуждал вложения со своим окружением, но не назвал конкретную команду.

«Мы это обсуждали. Были переговоры. Важно выбрать подходящий коллектив, подходящих людей, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

Так что моя команда и я, безусловно, обсуждаем это. Как я уже говорил, это всегда здорово – подключиться к тому, что показывает рост и движение в верном направлении», – заявил Болт.

