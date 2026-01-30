Усэйн Болт намерен вложиться в команду «Формулы E»
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сообщил, что собирается стать инвестором одной из команд «Формулы E».
Спринтер из Ямайки рассказал, что уже обсуждал вложения со своим окружением, но не назвал конкретную команду.
«Мы это обсуждали. Были переговоры. Важно выбрать подходящий коллектив, подходящих людей, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.
Так что моя команда и я, безусловно, обсуждаем это. Как я уже говорил, это всегда здорово – подключиться к тому, что показывает рост и движение в верном направлении», – заявил Болт.
