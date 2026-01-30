«Кадиллак» объявил о сделке с компанией Карлоса Слима – многолетнего спонсора Переса
«Кадиллак» заручился поддержкой спонсора Переса.
Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак» начала сотрудничество с телекоммуникационной корпорацией América Movil – компанией Карлоса Слима.
Мексиканский миллиардер много лет поддерживает пилота Серхио Переса, присоединившегося к американскому коллективу.
«Кадиллак» будет рекламировать бренды Telcel, Infinitum и Claro, принадлежащие América Movil. Ранее они уже появлялись на машинах «Ф-1» – в частности, на «Ред Булл», за который выступал Перес.
«Кадиллак» покажет ливрею на Таймс-сквер во время Супербоула
Серхио Перес: «У «Кадиллака» проблемы разного характера: с двигателем, с болидом, с электроникой»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Кадиллак»
Как же повезло чике со слимом, без него с учётом слабых выступлений в молодежках, даже мечтать не мог бы о ф1.
