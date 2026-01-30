Оскар Пиастри: «Макларену» нужно еще со многим разобраться – особенно это касается силовой установки»

Пиастри высказался о результатах тестов в Барселоне.

Пилот «Макларена » подвел итоги утренней сессии финального дня предсезонных тестов в Барселоне, которые проходили в закрытом формате.

«Все хорошо. Приятно проехать несколько хороших кругов. День сложился лучше прошлых двух. Мне кажется, я вошел в хороший ритм и смог понять машину, что здорово.

Я попробовал пару вещей, чтобы понять, как можно улучшить болид, и все в этом духе. Просто пытался использовать разные конфигурации и настройки, чтобы понять, с какими ощущениями придется иметь дело во время уик-эндов. В целом утро прошло успешно.

Двигатель «Мерседеса»? Нам явно нужно еще со многим разобраться – особенно это касается силовой установки. Необходимо лучше понять, как извлекать из нее максимум.

Мы разобрались с некоторыми проблемами, ограничениями и прочими моментами, которые отличались от того, что было в прошлом году. Речь как о силовой установке, так и о самой машине в целом. У нас гораздо меньше прижимной силы, так что самое главное – ко всему привыкнуть», – сказал Пиастри .

