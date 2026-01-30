Шарль Леклер о тестах в Барселоне: «Феррари» выполнила всю программу»

Леклер подвел итоги финального дня тестов в Барселоне.

Пилот «Феррари » прокомментировал результаты работы в рамках последнего дня предсезонных тестов в Барселоне, которые проходили в закрытом формате.

«Мы работали по программе. Сделали все, что хотели. Мы также немного увеличили темп, что приятно. Было здорово слегка ощутить пределы болида и немного лучше в этом разобраться.

Я доволен, поскольку, опять же, мы выполнили всю программу. Испытания прошли успешно», – сказал Леклер.

