Шарль Леклер о тестах в Барселоне: «Феррари» выполнила всю программу»
Леклер подвел итоги финального дня тестов в Барселоне.
Пилот «Феррари» прокомментировал результаты работы в рамках последнего дня предсезонных тестов в Барселоне, которые проходили в закрытом формате.
«Мы работали по программе. Сделали все, что хотели. Мы также немного увеличили темп, что приятно. Было здорово слегка ощутить пределы болида и немного лучше в этом разобраться.
Я доволен, поскольку, опять же, мы выполнили всю программу. Испытания прошли успешно», – сказал Леклер.
Шарль Леклер о новых болидах: «Невероятно интересно, мне нравится вызов»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Тесты всегда радуют, а вот год потом не очень.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем