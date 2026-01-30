Ландо Норрис: «Хотел бы отдохнуть еще месяц. Перерыв длился всего несколько недель»

Норрис рассказал об ощущениях перед следующим сезоном.

Пилот «Макларена » считает, что зимний перерыв перед сезоном-2026 оказался слишком коротким.

«Я в восторге от происходящего [на тестах в Барселоне]. Конечно, я бы хотел отдохнуть еще месяц, насладиться каждым моментом. Перерыв длился всего несколько недель, по ощущениям не прошло и месяца.

У меня было всего пару недель, чтобы осознать случившееся в прошлом году [когда Норрис стал чемпионом «Ф-1»]. Сбылась моя мечта. Даже сейчас я все еще пытаюсь это принять и осознать, что это действительно произошло.

Время вернуться к работе, нужно повторить этот успех. Чувствую себя уверенно перед началом сезона. Но все так отличается: новые правила и все эти изменения станут настоящим вызовом. Но я в порядке. Рад, что достиг чего-то стоящего в этой жизни», – сказал Норрис .

