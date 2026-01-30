Маттиа Бинотто: «У «Ауди» много позитивных моментов и несколько проблем – не критичных»
Бинотто сообщил, что у «Ауди» нет критичных проблем на тестах.
Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто оценил работу команды на первых предсезонных тестах в Барселоне.
«Чем больше накат, тем больше уроков мы извлекаем – сейчас команда на такой стадии. Мы понимаем, что многое предстоит выстроить, развить. Эти три дня тестов очень важны. Учитывая то, что мы в начале пути, ситуация хорошая.
Надежность всегда играет важнейшую роль. У нас было несколько проблем – маленьких, не критичных. Однако есть много позитивных моментов, и мы смотрим вперед», – сказал Бинотто.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
