Гасли вложился в «Тек 3» – команду Штайнера в MotoGP
Пилот «Альпин» Пьер Гасли приобрел долю команды MotoGP «Тек 3».
Об этом стало известно, когда команда раскрыла полный состав инвесторов под началом Гюнтера Штайнера – экс-руководителя «Хааса» в «Формуле-1» и нового исполнительного директора «Тек 3».
Ранее Гасли стал миноритарным владельцем баскетбольного «Виллербана» и футбольного клуба «Версаль», который выступает в третьем французском дивизионе.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
