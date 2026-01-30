Гасли вложился в «Тек 3» – команду Штайнера в MotoGP

Пилот «Альпин » Пьер Гасли приобрел долю команды MotoGP «Тек 3».

Об этом стало известно, когда команда раскрыла полный состав инвесторов под началом Гюнтера Штайнера – экс-руководителя «Хааса » в «Формуле-1» и нового исполнительного директора «Тек 3».

Ранее Гасли стал миноритарным владельцем баскетбольного «Виллербана» и футбольного клуба «Версаль», который выступает в третьем французском дивизионе.

